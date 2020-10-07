Pandemi 1000 TL yardım dağıtılıyor! Başvuru tarihi ne zaman sona eriyor?

Mart 2020 yılından itibaren Türkiye genelinde ekonomik dalgalanmanın etkileri hissedilmeye başlandı. Salgın yayılmaya devam ettikçe vatandaşın gelir şartları da hızla değişti. Bu durumda sosyal devlet anlayışı ile başlatılan yardımlar hız kazandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.
Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
Kimlerin Başvurusu Dikkate Alınmayacak
Bu ödenekten ne yazık ki herkes faydalanamıyor. Bunun ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda, başvurusu dikkate alınmayacak olan kişiler şu şekilde sıralandı,
Daha önceki sosyal yardım ödeneklerinden faydalananlar
Sosyal güvenlik kurumundan gelir alan kişiler
4-c kapsamında görevli memurlar
4-a kapsamında bulunan kamu çalışanları
İŞSİZLİK veya Kısa Çalışma Ödeneği alanlar
Bu şartları taşıyan vatandaşların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.