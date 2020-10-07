Altın yatırımında bilezik mi basılı olan mı? Borsa hissesi alırken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları

DOLAYLI VERGİ İLE DOĞRUDAN VERGİ ARASINDA FARK NEDİR?

Dolaylı vergiler daha çok tüketim harcamalarımızla ödediğimiz vergilerden oluşuyor. Katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) gibi vergiler dolaylı vergilere örnektir. Doğrudan vergiler ise daha çok kazanç ve faaliyetler sonucu ortaya çıkıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu araçlar vergisi, veraset ve intikal vergisi bunlara örnektir.

SATIN ALDIĞIMIZ ÜRÜNLERLE İLGİLİ YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİRİZ. HAKKIMIZI NASIL ARAYABİLİRİZ?

Uyuşmazlıklarda Tüketici hakem heyetlerinde hakkınızı arayabilirsiniz. Bunun için e-devletten başvuru imkanı da bulunuyor. Şikayet için ticaret Bakanlığı7nın mobil uygulamalarını kullanabilirsiniz.