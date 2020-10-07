EYLÜL'DE EN FAZLA DOLAR KAZANDIRDI!

Eylül'de aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Eylül dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0,50 oranında kazandırırken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,72, külçe altın yüzde 1,74 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,17 ve DİBS yüzde 0,62 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,09, külçe altın yüzde 0,11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.