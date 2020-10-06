Yıl sonuna kadar Türkiye'ye 1,5 milyar euroluk yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Vekili Jürgen Rigterink, Türkiye'nin, faaliyet gösterdikleri en önemli ülke olmaya devam edeceğini belirterek, "Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 1 milyar avro seviyesinde yatırım yapmıştık. Türkiye'de bu yıl şimdiye kadar, imalat, bankacılık ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde 1 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yılın sonunda yatırımlarımızın 1,3-1,5 milyar avro seviyelerine ulaşmasını bekliyorum." dedi.

Rigterink, 7-8 Ekim'de yapılacak EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını vurguladı.

Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin, her zaman son derece güçlü temellere sahip olduğunu belirten Rigterink, "Genç ve eğitimli nüfusu, dinamik ve girişimci iş insanları, üretimi, lojistik altyapısı ve tabii ki stratejik coğrafi konumu... Bunlara ek olarak, Türkiye krizlere karşı son derece dirençli." ifadelerini kullandı.