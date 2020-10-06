TOKİ indirim kampanyası müjdesi! TOKİ indirimi ne kadar? TOKİ indirim başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ indirim kampanyası müjdesi geldi! Borçları bulunan vatandaşlara TOKİ'den kolaylık sağlanıyor. Konut alan ve borçları bulunan vatandaşlar, toplu ödeme yaparak büyük bir indirimden faydalanabilecek. Peki, TOKİ indirim başvurusu nasıl yapılır? TOKİ indirimi ne kadar? İşte TOKİ indirim kampanyası ile ilgili bilgiler!

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak" ifadelerini kullandı.