BDDK tarafından hazırlanan ve Eylül 2019'da yürürlüğe giren Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ, ürün ve hizmetlerin faizsiz finans prensiplere uyumunu sağlamak üzere her bir katılım finans kuruluşuna en az 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi kurma yükümlülüğü getiriyor. Öte yandan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından düzenlenen sertifika programı tamamlandı.