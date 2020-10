BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler çok araştırılanlar arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta Torku Geleneksel Tereyağı, Torku Ruşeymli Labne, Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması, Dekoratif Yastık, Naturalove Saç Bandı, New Well 3'lü Highlighter Paleti, 2'li Makaron Görünümlü Fondöten Süngeri, New Well 6'lı Far Paleti, 10'lü Makyaj Aynası Ampulü, Nivea Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi ve Garnier Botanik Makyaj Temizleyici dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

BİM 6 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU