BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler çok araştırılanlar arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta Torku Geleneksel Tereyağı, Torku Ruşeymli Labne, Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması, Dekoratif Yastık, Naturalove Saç Bandı, New Well 3'lü Highlighter Paleti, 2'li Makaron Görünümlü Fondöten Süngeri, New Well 6'lı Far Paleti, 10'lü Makyaj Aynası Ampulü, Nivea Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi ve Garnier Botanik Makyaj Temizleyici dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.
BİM 6 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Torku
Üzüm-Elma Sirkesi
• 500 ml
Torku Banada
Kakaolu Fındık Kreması
• 1 kg
Dekoratif Yastık
• Donut
10'lü Makyaj Aynası Ampulü
• Yapışkanlı
• 3 farklı renkte yanabilen
Garnier
Botanik Nemlendirici Krem
• Gül Suyu
• Yeşil Çay
Flormar
Makyaj Temizleme Mendili
• 20'li
Pretty by Flormar
Ruj
Remove
Hazır Sir Ağda
• 100 ml
Beyonce
Kadın Parfüm Deodorant
• 75 ml