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    • 11.10.2020 13:46
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    Beyaz eşya ve yardım parası alma şartları e-devlet başvurusu detayları

    vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak maddi konularda mağduriyet yaşamalarını engellemek amacıyla sağladığı desteklerden olan barınma yardımı eşya desteği 5 bin TL olarak ödeniyor.

    takvim.com.tr
    Bakanlık anında nakit olarak 5.000 TL veriyor!

    Bakanlık 5.000 TL veriyor! Bakanlık gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara eşya ve prefabrik ev yardım parası veriyor. Devlet tarafından sağlanan yardım ve destek ödemeleri vatandaşların sağlık ihtiyaçlarından barınma durumlarına temel gıda gereksinimlerinden nakit ödemelerine kadar çok sayıda alanda yapılıyor.

    DEVLETİN SAĞLADIĞI BARINMA YARDIMLARI

    Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta.

    * Betonarme Ev Yardım Desteği

    * Prefabrik Ev Yardım Desteği

    * Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği

    * Eşya Yardım Parası.

    EŞYA YARDIM PARASI NEDİR? KİMLERE ÖDENİR?

    Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.
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    Haberler Ekonomi Beyaz eşya ve prefabrik ev yardım parası alma şartları e-devlet başvurusu detayları