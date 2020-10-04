Bakanlık 5.000 TL veriyor! Bakanlık gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara eşya ve prefabrik ev yardım parası veriyor. Devlet tarafından sağlanan yardım ve destek ödemeleri vatandaşların sağlık ihtiyaçlarından barınma durumlarına temel gıda gereksinimlerinden nakit ödemelerine kadar çok sayıda alanda yapılıyor.