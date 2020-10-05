İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri türünü seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.