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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 Gazete
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    ye 5’li kazanç: Aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil, sağlık hizmeti | Gözler toplantısında

    ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu () toplantısı leri heyecanlandırdı. Emeklilere aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık hizmeti gibi talepler var. Gündeme alınıp karara bağlanması bekleniyor... İşte emeklilerin talepleri ve Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Milyonlarca emeklinin gözü Kasım'da yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'de yapılan KPDK'da 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamaları' değerlendirilirken, bir sonraki toplantı Kasım'da yapılacak.

    Emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor. İşte talepler:

    İŞTE TALEPLER

    ● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

    ● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.



    ● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

    ● Emekli kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.


    ● Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 5’li kazanç: Aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil, sağlık hizmeti | Gözler KPDK toplantısında