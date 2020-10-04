Burada bizim rolümüz devreye giriyor. Hem tercih edilecek ürün hem doğru fiyattaki doğru ürünü hastalarımıza sunmak için bize danışmalarını tavsiye ediyoruz. Eczacılarına danıştıklarında hem direncini yüksek tutacak hem de cebine zarar vermeyecek ürünleri tavsiye edebiliriz" dedi.