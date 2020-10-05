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    • 05.10.2020 18:50
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    3-6 Ekim aktüel kataloğu indirimleri devam ediyor! İşte ŞOK aktüel indirimli ürün listesi

    3-6 Ekim aktüel kataloğundaki indirim fırsatları devam ediyor. ŞOK'ta hafta sonu Samsung T290 - 8" Tablet, Toshiba 32 Gb Usb Bellek, Toshiba 32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı, Philips 10.000 Mah Powerbank, 3 Ayaklı Lambader, Portatif Gardırop ve 2'li Desenli Yastık Kılıfı dikkat çeken ürünler arasında ön plandaki yerini aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte ŞOK 3-6 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    ŞOK 3-6 Ekim aktüel kataloğu indirim fırsatları sürüyor!

    ŞOK 3 Ekim aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünler merak edilmeye başlandı. Teknoloji indirimleri göze çarpığı ŞOK aktüel kataloğunda Philips 10.000 Mah Powerbank, Samsung T290 - 8" Tablet, 2'li Desenli Yastık Kılıfı, Toshiba 32 Gb Usb Bellek, Çift Kişilik Nevresim Takımı, Bioblas Botanic Oils Şampuan Çeşitleri, Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor.

    ŞOK 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    T290 - 8'' Tablet
    • 800x1280 Ekran çözünürlüğü
    • AMD A8 2 Ghz işlemci
    • 2 gb Ram
    • 32 gb Dahili hafıza (512 GB'a kadar arttırılabilir)
    • 10 saat bekleme süresi
    • Android 8.0
    • 0.8x12.44x21 cm
    • 345 gr
    • 5100 Mah

    32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı
    • 100MB/sn maksimum okuma hızı
    • Full HD kayıt
    • Su geçirmez
    • Darbelere dayanıklı
    • SD'ye dönüştürme adaptörü dahildir

    10.000 Mah Powerbank
    • Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
    • Akıllı Şarj Desteği
    • İnce tasarım

    3 Ayaklı Lambader
    • 40 cm başlık çapı
    • 20cm başlık yüksekliği
    • 2 metre CE belgeli arapuarlı kablo
    • 120cm 18mm mdf kaplama ayak

    Kare Ahşap Yanık Avize
    • 20cm yükselik
    • 13,5cm genişlik
    • E27 Duy
    • Köknar ağaç

    Çift Kişilik Nevresim Takımı
    •1 adet Nevresim 200x220 cm, 1 adet Lastikli çarşaf 160x200+30 cm, 2 adet Yastık kılıfı 50x70 cm içermektedir.

    2'li Desenli Yastık Kılıfı
    • 50x70 cm
    • Farklı desen ve renk seçenekleriyle

    Bioblas Botanic Oils Şampuan Çeşitleri
    • Argan yağı/Sarımsak - 300 ml

    Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı
    325 gr
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    Haberler Ekonomi ŞOK 3-6 Ekim aktüel kataloğu indirimleri devam ediyor! İşte ŞOK aktüel indirimli ürün listesi