Avrupa'da dizelin fişi çekildi! Kayıp 2020'de de sürüyor

Dizel otomobil satışına son veren ilk marka Japon Toyota oldu. Toyota 2019'dan bu yana satışa sunduğu bütün modellerinde dizel motor seçeneği sunmuyor.



2021'de Avrupa'da dizel motor seçeneğini kaldırma kararı alan Honda, Türkiye'de erken davrandı. Türkiye'de Civic başta olmak üzere tüm modellerde dizel motor satışına son verdi. Civic'te müşterinin dizel motor talebi fabrikasyon LPG ile karşılanırken, CR-V'de dizelin yerini benzinli hibrit motor aldı.

Volkswagen'in Golf modelinde de artık dizel seçeneği sunulmuyor. Seat'ın Leon ve Ibiza modellerinde de dizel seçeneği yok. Dizelden vazgeçen markalar kervanına son olarak Citroen katıldı. Yenilenen Citroen C3, dizel motor seçeneği olmadan Türkiye'de satışa sunuldu.