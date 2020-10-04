Tezgahta 10 liraya satılıyor! Bin bir derde deva, Doğada kendiliğinden yetişiyor!

KIŞ AYLARINDA MARMELAT OLARAK SOFRALARIMIZDA YER BULUYOR

Sivaslı Aluç satıcısı Cafer Eraslan, Aluçları iğneyle tek tek ipe dizdiklerini dile getirerek, "Sivas'ın dağlarından toplanır. Biz bunları tek tek iğne yardımıyla ipliğe dizeriz. Sivaslılara sunarız. Yurt içine yurt dışına her tarafa gönderiyoruz. Ekim ayında tam başlar hasadı Aralık ayına kadar devam eder. Biraz zahmeti olan bir meyve. Ağacını bilenler bilir dikenlidir. Bağını 5 liraya satıyoruz'' dedi.

Kış ayları için Aluç marmeladı yapan Fatma Bulut ise "Aluçlarımızı kendi ellerimizle topladık. Daha sonra kaynattık. Önceden annelerimiz kevgirden geçirirlermiş biz blenderden geçirdik. Daha sonra süzgeçten geçirdik. Kaynamaya bıraktık. Ardında şekerimizi de ilave edeceğiz. Kıvamına bakacağız. Gerekirse biraz limon koyacağız. Kıvamı olduktan sonra kavanozlarımıza koyup dolaplarımızda saklayacağız'' şeklinde konuştu.