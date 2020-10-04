BİM aktüel 9 Ekim fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tanıtıldı! Kablosuz süpürge, buharlı ütü, yoğurt makinesi…

BİM aktüel 9 Ekim katalog yayında. Her hafta birbirinden hesaplı ürünlerin satışa çıktığı BİM marketlerinde yeni haftanın ürünleri tanıtıldı. 9 Ekim Cuma günü satışa çıkacak ürünler BİM aktüel ürünler kataloğu üzerinden görüntülenebiliyor. Haberimizde bulunan katalogdan nelerin satıldığını ve ürünlerin fiyat bilgisini görüntüleyebilirsiniz. İşte, 9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 EKİM CUMA!
Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge
• Şarj Süresi : 4 saat
• Net Ağırlık : 1,8 kg
• Kullanım Süresi : 35 dk(düşük hız) 20 dk(yüksek hız)
• Yıkanabilir HEPA filtre
• Duvara monte edilebilen şarj ünitesi
• Motor Gücü : 160 W
• Toz torbasız kullanım
• 2 kademeli güçlü motor
• Batarya : 22,2 V DC / 2200 mAh
Buharlı Ütü
• Airglide teknolojili taban sayesinde hızlı ve kolay ütüleme
• Yüksek buhar gücü
• 2400 W
Şofben
• Güç: 1.kademe 3000 W 2.kademe 4500 W 3.kademe 7500 W
• Normal şehir suyu tazyiki ile çalışır
• Otomatiktir, su açılmadan ya da yeterli miktar su gelmeden çalışmaz
• 220 V normal şehir elektriği ile çalışır
Yoğurt Makinesi
• Gösterge lambalı açma / kapama düğmesi
• Kolay saklama için kapak
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir hazne ve kapak
• 1 L
• 20 W
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.
BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.
2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır.
BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.