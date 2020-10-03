TOKİ'nin kısa bir süre önce duyurduğu Ekim ayı fırsatları başladı. Kurum tarafından son olarak birçok ilde açık artırma yöntemi ile 176 konut ve 155 iş yeri satışa sunuldu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çekilişsiz ve kurasız kampanya sunan TOKİ, konut ve iş yeri için başvuru tarihlerini açıkladı. İşte merak edilenler...

TOKİ'DEN ÇEKİLİŞSİZ KURASIZ DAİRE ALMA İMKANI!

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, konutlar için 13 Ekim, iş yerleri için 14 Ekim saat 11.00'de açık artırma yapılacak.