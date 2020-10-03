Sigaraya zam geldi mi? 3 Ekim güncel sigara fiyatları! Winston – Camel – Kent – Marlboro ne kadar?

Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Winston, Camel, Kent, Marlboro sigara fiyatları ne kadar kaç lira? Sigaraya zam iddiaları sık sık sosyal medyada yer alıyor ve sigara fiyat listeleri paylaşılıyor. Sigara tiryakileri de firmaların açıkladığı sigara fiyat listesini sık sık sorguluyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar? 3 Ekim sigaraya zam geldi mi? İşte Winston, Camel, Kent, Marlboro ve diğer firmaların sigara fiyatları…
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Ekim ayı itibariyle sigaraya zam geldiğine yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Firmaların açıkladığı son sigara fiyat listesi ise şu şekilde oldu:
Sosyal medyada yayılan zamlı sigara fiyatları şöyle:
Parlıament 32 TL
Marlboro 30 TL.
Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL.
Murattı 25 TL.
Murattı Blu 24 TL
Lark 24 TL
Chesterfield 23 TL
Chesterfield Mode Navy/Blue 22.50 TL
L&M 23 TL
L&M Mode Red 22,50 TL.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2020!
British American Tobacco sigara fiyat listesi
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI sigara fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris sigara fiyatları
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
TURKTAB sigara fiyat listesi
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL