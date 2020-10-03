Sigaraya zam geldi mi? 3 Ekim güncel sigara fiyatları! Winston – Camel – Kent – Marlboro ne kadar?

Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Winston, Camel, Kent, Marlboro sigara fiyatları ne kadar kaç lira? Sigaraya zam iddiaları sık sık sosyal medyada yer alıyor ve sigara fiyat listeleri paylaşılıyor. Sigara tiryakileri de firmaların açıkladığı sigara fiyat listesini sık sık sorguluyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar? 3 Ekim sigaraya zam geldi mi? İşte Winston, Camel, Kent, Marlboro ve diğer firmaların sigara fiyatları…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Ekim ayı itibariyle sigaraya zam geldiğine yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Firmaların açıkladığı son sigara fiyat listesi ise şu şekilde oldu: