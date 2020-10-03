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    • Ekonomi
    • 03.10.2020 16:55
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    • 03.10.2020 16:55
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    geldi mi? 3 Ekim güncel ! Winston – Camel – Kent – Marlboro ne kadar?

    geldi mi? Güncel arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. arama motorlarında sorgulanıyor. Tütün ürünlerine yönelik yapılan ÖTV güncellemesi sonrası gözler sigara fiyatlarına çevrilmişti. Sosyal medyada sık sık sigaraya zam iddiaları gündeme geliyor. Sigara tiryakileri de güncel sigara fiyatlarını sorguluyor. Peki, ? 3 Ekim ? İşte Winston, Camel, Kent, Marlboro sigara fiyat listesi…

    takvim.com.tr
    Sigaraya zam geldi mi? 3 Ekim güncel sigara fiyatları! Winston – Camel – Kent – Marlboro ne kadar?

    Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Winston, Camel, Kent, Marlboro sigara fiyatları ne kadar kaç lira? Sigaraya zam iddiaları sık sık sosyal medyada yer alıyor ve sigara fiyat listeleri paylaşılıyor. Sigara tiryakileri de firmaların açıkladığı sigara fiyat listesini sık sık sorguluyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar? 3 Ekim sigaraya zam geldi mi? İşte Winston, Camel, Kent, Marlboro ve diğer firmaların sigara fiyatları…

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    Ekim ayı itibariyle sigaraya zam geldiğine yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Firmaların açıkladığı son sigara fiyat listesi ise şu şekilde oldu:

    Sosyal medyada yayılan zamlı sigara fiyatları şöyle:

    Parlıament 32 TL

    Marlboro 30 TL.

    Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL.

    Murattı 25 TL.

    Murattı Blu 24 TL

    Lark 24 TL

    Chesterfield 23 TL

    Chesterfield Mode Navy/Blue 22.50 TL

    L&M 23 TL

    L&M Mode Red 22,50 TL.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2020!

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL


    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL
    Camel Rework: 15 TL


    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL


    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,50 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
    HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
    HD Katkısız RED: 12 TL
    HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
    President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL


    President Queen Size Family: 11,50 TL
    Vigor: 12 TL
    Point Blue: 11,50 TL
    Medley: 11,50 TL
    MMC: 12 TL
    Hazar: 11 TL
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    Haberler Ekonomi Sigaraya zam geldi mi? 3 Ekim güncel sigara fiyatları! Winston – Camel – Kent – Marlboro ne kadar?