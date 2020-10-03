Telefon kullanıcıları bedava internet kampanyasından faydalanmak istiyor. Uzaktan eğitim sürecinde telefonlara yüklenen ve mobil uygulamalardan internet kullanan vatandaşlara 6 GB bedava internet müjdesi geldi. Peki, 6 GB bedava internet başvurusu nasıl yapılır? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ücretsiz internet nasıl alınır? Ücretsiz dizüstü bilgisayar ile tablet kampanyaları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destekler sağlanıyor ve bunun yanı sıra ücretsiz internet kampanyaları için de operatörlerden açıklama bekleniyordu.

ULAŞTIRMA BAKANI MÜJDEYİ VERDİ;

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün strateji belgesi ve eylem planı için bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin alt yapına yapılan yatırımlar ve iyileştirmeler ile ilgili de bir açıklamalar geldi. 2020 ile 2023 yıllarını kapsayan ulusal strateji belgesinin titizlikle hazırlandığını aktararak İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz. açıklamasında bulundu.