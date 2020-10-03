Dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak edenler hafta sonu anlık verileri incelemeye devame ediyor. Bir önceki kapanışta, en düşük 7,6346, en yüksek 7,7806 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7495'ten tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 3 Ekim canlı döviz kurları ve dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?