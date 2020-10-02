VATANDAŞLAR YAŞADIKLARI ZORLUKLARI NEDENİYLE İPTAL İŞLEMİNDEN VAZGEÇİYOR

Vatandaşlar ise aboneliği başlatırken tüm işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını ancak söz konusu abonelik iptali olduğu zaman her türlü zorlukla karşılaştıklarını belirtiyor. Vatandaşlardan İbrahim Saki, "Bir aboneliği iptal ederken çok zorlanıyoruz. Alırken çok kolay, imkanlar çok rahat ama biz iptal edeceğimiz zaman çok zorlaşıyor. 'Sözleşmeniz var, sözleşme için ücret ödemeniz gerekiyor' diyorlar. Bu iptal durumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Devlet de bu işe el atarsa harika olur. Vatandaşın gönlü rahat eder" dedi.

Volkan Aktaş da "Telefonda kapatma menüsü var oradan talepte bulunuyoruz tamam diyorlar ama tamamen kapanması için bayiye gitmeniz gerekiyor, diyorlar. Bayiye gidince de dilekçe istiyorlar. Sürekli zorlaştırıyorlar. En sonunda iptal etmekten vazgeçtim. E-devlet üzerinden olursa harika olur. Sürekli kullanıyoruz da zaten uygulama cep telefonumuzda yüklü" diye konuştu.

Bir başka vatandaş İsmail Akgül de iptal için faks çekme zorunluluğundan şikayetçi olarak, "Sürekli oyalıyorlar, cevap vermiyorlar. Evrak, faks istiyorlar. Bir türlü iptal edemiyoruz. 1-1,5 ay sürüyor bu işlemler ama abone olmak beş dakika sürüyor. Faks tarih oldu zaten faksı bulamıyoruz. Beş dükkandan birinde anca bulunuyor. En son iptal etmekten vazgeçtim. Şu an duruyor, faturalarını da ödemiyorum" ifadelerini kullandı.