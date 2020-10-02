Sabancı Holding’den Hollanda hamlesi

Sabancı Holding, holdingin yüzde 60, bağlı ortaklığı Çimsa'nın da yüzde 40 oranında sermayesine katılacağı Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulması kararı aldı. Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, "Sabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için şirketimizin mali gücü ile bağlı ortaklığımız Çimsa'nın operasyonel kabiliyetinin yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek daha verimli ve güçlü bir platform yaratılması planlanmaktadır" denildi.