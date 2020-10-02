İŞKUR TYP kura sonuçları belli oldu mu? İŞKUR TYP aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yapılacak olan güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuruları 21 Eylül tarihinde sona erdi. Başvuru yapan adaylar şimdi büyük bir heyecanla kura sonuçlarını bekleniyor. Peki, 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor. Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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