Evde bakım parası yattı mı? 2 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım parası yattı mı? Ekim ayının gelmesiyle birlikte maaş ve ödemeler için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Merak edilen ödemelerden birisi de evde bakım maaşı oldu. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, 2 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı? İşte detaylar…

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Evde bakım parası ödemeleri henüz başladı. 2 Ekim evde bakım maaşı yatan bir il henüz yok. Ödeme yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.