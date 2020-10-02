İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı giderek artıyor. Bu yıl borsada ilk kez hisse senedi alan yeni yatırımcıların sayısı 400 bini geçmiş durumda. Yeni yatırımcılar, özellikle hisse ve sektör seçimi konusunda sıkıntı yaşarken uzmanlar onlara yol gösteriyor. Uzmanlar özellikle kulaktan dolma bilgilerle değil, araştırarak hisse seçimi yapılmasını öneriyor.
Para dergisine görüşlerini açıklayan Noor CM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay, yılın kalan döneminde borsada yatırım yapmayı düşünenlere şu önerilerde bulunuyor:
Hisse yatırımı yaparken özellikle hissenin hikayesi ve yatırım planlarına bakılmalı.
Volatilitenin yüksek olması nedeniyle mutlaka risk dağılımı yapılmalı.
Sadece karlılıklarından ziyade temettü verimi yüksek olan hisselerin tercih edilebileceği unutulmamalı.
Gündemin çok yoğun olması nedeniyle güncel gelişmeler mutlaka takip edilmeli.
ABD seçimlerinin olduğu Kasım ayı ve hemen öncesinde küresel piyasalarda volatilitenin artabileceği göz önünde bulundurulmalı.
Yurtiçi tarafta finansal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz ile ilgili yaşanacak gelişmeler yakından takip edilmeli.
EYLÜL ŞAMPİYONU GALATASARAY
Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri Eylül ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ise yüzde 37,1 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.
Eylül'de spor endeksi yüzde 17,5 değer kazandı. Galatasaray'ı yüzde 16,5 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 13,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 1 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi.