



Para dergisine görüşlerini açıklayan Noor CM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay, yılın kalan döneminde borsada yatırım yapmayı düşünenlere şu önerilerde bulunuyor:



Hisse yatırımı yaparken özellikle hissenin hikayesi ve yatırım planlarına bakılmalı.



Volatilitenin yüksek olması nedeniyle mutlaka risk dağılımı yapılmalı.



Sadece karlılıklarından ziyade temettü verimi yüksek olan hisselerin tercih edilebileceği unutulmamalı.



Gündemin çok yoğun olması nedeniyle güncel gelişmeler mutlaka takip edilmeli.



ABD seçimlerinin olduğu Kasım ayı ve hemen öncesinde küresel piyasalarda volatilitenin artabileceği göz önünde bulundurulmalı.



Yurtiçi tarafta finansal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz ile ilgili yaşanacak gelişmeler yakından takip edilmeli.