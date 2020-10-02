1 milyon taşeron için ikinci bahar: Hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek







GERİYE DÖNÜK İNCELEME YAPILMAMALI

Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.

'GÜVENCELİ ESNEKLİĞE' DESTEK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışmayı değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dâhil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı" dedi.