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    • Ekonomi
    • 01.10.2020 Gazete
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    Ücret desteği haftaya hesapta

    Ücretsiz izinde olanlara, maaşı alamayanlara yönelik hayata geçirilen nakdi ücret desteğinde Eylül ayına ilişkin ödemeler haftaya yapılıyor. Aile, Çalışma ve , Eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

    Ücret desteği haftaya hesapta

    Ücretsiz izinde olanlara, maaşı alamayanlara yönelik hayata geçirilen nakdi ücret desteğinde Eylül ayına ilişkin ödemeler haftaya yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildiren Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Nakdi ücret desteği günlük 39,24, aylık bin 177 lira. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Çalışanın eline bin 168 lira geçiyor.

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    Haberler Ekonomi Ücret desteği haftaya hesapta