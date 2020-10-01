İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile 2500 polis alımı ilanları için geri sayım başladı. TYT taban puanı, bekçi alımı ikamet şartı ile diğer detaylar haberde. Duyuruda adayların 7245 sayılı Çarşı ve mahalle bekçi kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında başvuru şartlarına sahip olacağı belirtildi. Bekçi alımında kadro sayısı 400 olarak açıklandı. Adaylar İstanbul ilinde görevlendirilecekler eğitim şartlarında en az lise ve dengi okullardan mezun olmaları gerekiyor. İlanların bu hafta içerisinde açıklanması gündemde olabilir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BEKÇİ ALIMI DUYURUSU GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANDI
2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
İLANIN DETAYLARI:
Polis Akademisi Başkanlığı 2020 yılı kapsamda 1. Dönem Bekçi alımı yapacak. Alımlar İstanbul ili için ve sadece Erkek adaylar için yapılacak. Buna göre 400 kişilik boş kadro ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Buna göre başvuru süreci devam etmekte olup başvuru şartları ve detayları sizlerle paylaşıyoruz.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!
Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı için başvurular 19 Eylül 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını en geç 02 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. Adaylar başvurularını son başvuru günü en geç 17:00'da kadar Polis Akademisi Başkanlığı Resmi İnternet adresi olan pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
İKAMET ŞARTI OLACAK MI
Bekçi alımı 2020/1. dönem alımları sadece İstanbul İlinde geçerli olacak. Bu kapsamda, adayların İstanbul dışından da başvuru yapıp yapmayacakları ilan ile birlikte açıklanacak. Yönetmelik kapsamında adayların en az 1 yıl süre boyunca başvuru yapacakları illerde ikamet etmeleri gerekli olmakta. Ayrıca askerlik eğitim gibi nedenlerle makul olan süreler de dahil edilecek. Kadro durumuna göre görevlendirmeler ilçe bazlı olarak yapılabilecek.
2500 POLİS ALIMI;
Bilindiği gibi 2020 TYT puanı baz alınarak 2500 polis alımı başvurusu yapılması bekleniyor. Adaylardan istenilecek olan TYT taban puanı kaç olacağını merak merakla beklemekteler. Henüz taban puanı belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan duyuru ile birlikte başvuru şartlarından fiziki şartlar, parkur şartı, TYT şartları da belli olacak. Önceki yıllarda puanla TYT taban puanı 250 ile 260 aralığında bulunuyor. Pandemi süreci nedneiyle YKS sınavlarında taban puanlar düşürüdü ve sınav süresi arttırıldı. Bu durum polis alımı taban puanına yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu.
BEKÇİ ALIMI 2020 ŞARTLARI NEDİR?
Bekçi alımı için gerekli şartlar ile ilgili maddeler ise şu şekilde yayınlandı;
MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
MADDE 8 – (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi.
İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?
İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL
Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?
Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?
Bekçilik için başvuruda bulunanlar bekçi alım başvuru şartlarını, kimler bekçi olabilir araştırmaya başladı.Bekçiler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle ve devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlaması beklenecek.
2020 yılında bekçi alım şartlarının yine eski şartlarla aynı olması bekleniyor fakat koronavirüs salgınının ardından 2020 bekçi alım şartlarına yeni bir güncelleme gelebilir.
2020 yılı öncesinde bekçi alım şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında,
Askerliğini yapmış,
Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi.
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