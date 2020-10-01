Evde yapılacak basit el işi ürünler

1 – Daha süslü gözükmeleri için mumları paketleyin. Uzun ve düz olan mumlarla başlayın. Güzel ve çekici ev dekorasyonu ürünleri yaparak para kazanabilirsiniz. Kokusuz beyaz mumlar seçmeniz daha farklı tasarımlar yapmanıza yardımcı olur. Ancak isterseniz koku ve renk değişimleri de yapabilirsiniz.

Vanilyalı veya kokusuz bir mum ve biraz ip veya deri alın. Mumun kenarlarına tarçın çubuklarını dizin ve tarçın çubuklarını deri veya ip yardımıyla bağlayarak muma sabitleyin. Tarçın ısındıkça çok güzel bir koku verecektir. Dikdörtgen bir çuval bezi ve desenli bir bez alın. Kumaş makası yardımıyla büyük bir parça çuval bezi ve çuval bezinin ortasına gelecek büyüklükte desenli kumaş kesin. Sıcak tutkal veya diğer güçlü yapıştırıcılardan kullanarak desenli parçayı çuval bezine yapıştırın. Daha sonra bu parçayı biraz ip yardımıyla muma bağlayın.

Geniş ağızlı küçük bir cam turşu kavanozu alın. Kavanozun tabanına yapıştırıcı sürün ve mumu yapıştırıcının üstüne oturtun. Mum ve kavanoz arasında kalan boşlukları düz cam taşlarla doldurun. Taşlar bir veya iki renkli olabilir. Mum aydınlandığında renkler ışıldayacaktır.