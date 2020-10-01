Son dönemlerde evden yapılan işler oldukça ilgi görmeye başladı. Bu anlamda internette rahat para kazanmanın kısa yollarını anlatmaya çalıştığımız haberimizde evden de para kazanabilmek için parlak iş yapma fikirlerini inceledik. Evde oturdukları yerden ek gelir elde etmek isteyen hanımlar öncelikle bu iş için belirli bir müşteri kitlesi oluşturması lazım. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Başta korona virüs salgınıyla beraber yaşanılan ekonomik sıkıntılardan ötürür para kazanmak isteyen ev hanımları evde örgü örme işi yapabilirler. Evde oturdukları yerden ek gelir elde etmek isteyen hanımlar öncelikle bu iş için belirli bir müşteri kitlesi oluşturması lazım. Bunun için çeyizlik eşya satan yerler, bebek ürünleri satan mağazalarla irtibat kurmaları atılacak mantıklı adımlardan ilkidir. Bu alanlarda yapılan el emeği ürünler toplu siparişler kapsamında iyi bir gelir elde etme imkânı sağlar. Yakınlarından başlayarak ürün satışı yapan hanımlar ürünleri sattıkça gittikçe daha fazla müşteri kitlesine ulaşacaktır. Özellikle de el emeği ürünlerin ilmek geçişleri ve yaratıcılık anlamında geniş yelpazeye ulaşırsa ürünleri satmak daha kolaylaşacak ve iyi bir ek gelir elde etmek daha da mümkün olacaktır.
Evde para kazanmanın yollarını arayan kişiler için bir diğer tavsiye ise yaptıkları ürünlerin tanıtımını ve görsellerini sosyal medyada paylaşarak daha çok insana ulaşmasını sağlamaktır.
Bu sayede zaman geçtikçe yapılan ürünleri daha çok sayıda kişi görecek ve sipariş sayısı da gün geçerek artış gösterecektir. Böylelikle kazanılan ek gelir giderek daha da çok artacaktır.
Evde yapılacak basit el işi ürünler
1 – Daha süslü gözükmeleri için mumları paketleyin. Uzun ve düz olan mumlarla başlayın. Güzel ve çekici ev dekorasyonu ürünleri yaparak para kazanabilirsiniz. Kokusuz beyaz mumlar seçmeniz daha farklı tasarımlar yapmanıza yardımcı olur. Ancak isterseniz koku ve renk değişimleri de yapabilirsiniz.
Vanilyalı veya kokusuz bir mum ve biraz ip veya deri alın. Mumun kenarlarına tarçın çubuklarını dizin ve tarçın çubuklarını deri veya ip yardımıyla bağlayarak muma sabitleyin. Tarçın ısındıkça çok güzel bir koku verecektir. Dikdörtgen bir çuval bezi ve desenli bir bez alın. Kumaş makası yardımıyla büyük bir parça çuval bezi ve çuval bezinin ortasına gelecek büyüklükte desenli kumaş kesin. Sıcak tutkal veya diğer güçlü yapıştırıcılardan kullanarak desenli parçayı çuval bezine yapıştırın. Daha sonra bu parçayı biraz ip yardımıyla muma bağlayın.
Geniş ağızlı küçük bir cam turşu kavanozu alın. Kavanozun tabanına yapıştırıcı sürün ve mumu yapıştırıcının üstüne oturtun. Mum ve kavanoz arasında kalan boşlukları düz cam taşlarla doldurun. Taşlar bir veya iki renkli olabilir. Mum aydınlandığında renkler ışıldayacaktır.
2 – Gösterişli buzlu camlar yapın. Ucuz şarap kadehleri veya konyak bardakları alın. Birkaç lastik bantla etraflarını sarın, içlerini gazete ile doldurun ve daha sonra dışına dikkatli bir şekilde frost-finish sprey uygulayın. Yüzeyi aşınmış etkisi vermek için boya kuruduktan sonra lastik bantları çıkarın.
Bardaklar düzgün gözükecektir ancak sakın bardakları mikrodalga fırına veya bulaşık makinesine koymayın. Bu bilgiyi müşterilere verdiğinizden de emin olun.
3 – Geri dönüştürülmüş saçaklı şallar yapın. Herhangi yumuşak bir tişörtle başlayın. Kumaş makası kullanarak tişörtü dikkatli bir şekilde koltuk altından itibaren kesin. Tişörtün tüpe benzer alt bölümünü ( kestiğiniz bölüm ) alın ve düz bir yere serin. Daha sonra kestiğiniz parçayı alın ve makas kullanarak dik saçaklar yapacak şekilde kesin. Kesikler arasında aralıklar bırakın. Alt bölümde saçaklar oluştuktan sonra dikkatli bir şekilde her parçayı bükün ve aşağı doğru çekin.
Tişörtten saçaklı şal yapımı oldukça kolaydır ancak pratik gerektirir. Ucuz tişörtler alın veya evdeki eskimiş tişörtleri kullanarak pratik yapın.
4 – Sevimli dekoratif sabunlar yapın. Kaliteli ve lüks sabunlar yapmak büyük çaba gerektirse de basit dekoratif sabunlar yapmak yarım saatinizi bile almaz ve isterseniz bu sabunları satabilirsiniz veya banyonuza koyabilirsiniz. Bir el işi dükkanını ziyaret edin ve bir blok gliserinli sabun ve aynı zamanda renkli kumaş boyası, birkaç tane esans ( limon, lavanta veya nane gibi) ve yumuşak silikon veya plastik kalıplar alın. Blok halindeki gliserinli sabundan bir parça kesin ve bunu mikrodalgada ısıtın. Daha sonra bir çubuk kullanarak birkaç damla renklendirici ve esans ekleyerek karıştırın. Karışımı kalıplara dökün ve şekil almalarını bekleyin. Daha sonra kalıplardan çıkarın ve tıraşlayın.
Bir şişeye ispirto doldurun ve sabunları dökmeden önce hafifçe sıkın. Alkol şekillenmesine engel olacak baloncukların oluşmasını engelleyecektir.
Kenarlardaki fazlalıkları yok etmek için bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde tıraşlayın.