Vergi, trafik cezası, harç, KYK öğrenim kredisi, SGK prim affı geldi mi? Vergi affı ne zaman gelecek? Harekete geçildi



ERTELEME SADECE ERTELEDİ



Mart ayından bu yana alınan onlarca önlemlerden biri de borçların ertelenmesi olmuştu. Bu borçları silinmesi için de Meclis'ten bir kanun geçirilmesi gerekir. Birçok Avrupa ülkesi borçları ertelemek yerine iptal etti, İngiltere'de restoranlarda yenilen yemeklerin paralarının bile yarısını devlet karşılama kararı aldı. Biz ise 6 ay borçları erteleme kararı aldık, ertelemenin sonuna yaklaşırken borcunu ödeyebilen firma sayısı ise hiç iç açıcı değil. Hükümet yetkilileri borçların büyük bir bölümünün ödenemeyeceğini öngörüyordu ancak, 'önce görelim, sonra uygulayalım' mantığıyla hareket edildi.