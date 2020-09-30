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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 23:59
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    • 01.10.2020 00:02
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    'nın başkenti 'dan 'ye tükenmek üzere

    Sonbahar tatil döneminde Rusların tercihi oldu. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkedeki okullarda sonbahar tatil döneminin uzatılması nedeniyle, Türkiye'ye yönelik tatil talebinde artış yaşandığını bildirdi.

    AA
    Uçak biletleri neredeyse tükendi! Akın ediyorlar

    Birlikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya'daki okullarda sonbahar tatilinin uzatılarak 5-18 Ekim'i kapsayacağı belirtildi.

    Tatil döneminin uzatılması nedeniyle söz konusu tarihlerde Türkiye'ye yönelik talebin arttığına işaret edilen açıklamada, "Tur şirketleri, sonbahar döneminde Türkiye'de tatile yönelik yoğun talep olduğunu bildiriyor. 3-11 Ekim arasında Moskova'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların biletleri neredeyse tümüyle tükendi." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Rusya'nın güneyine yönelik tatil talebinde de artış yaşandığı belirtildi.

    Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
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    Haberler Ekonomi Rusya'nın başkenti Moskova'dan Türkiye'ye uçak biletleri tükenmek üzere