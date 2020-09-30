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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 13:58
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    • 30.09.2020 13:58
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    Son dakika: savunma ve havacılıkta " şampiyonu"

    ve 'den () yapılan açıklamaya göre, çılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin İlk " değerlendirmesinde bir kez daha üst sıralarda yer aldı.

    TUSAŞ savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonu

    ve (), konusundaki başarısıyla 'nin önde gelen şirketleri arasında yer almayı sürdürdü.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin İlk " değerlendirmesinde bir kez daha üst sıralarda yer aldı.

    TUSAŞ, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "savunma ve havacılık" kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. TUSAŞ, genel sınıflandırmada ise 1000 firma arasında 27'nci oldu.

    Türkiye'nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini hayata geçiren TUSAŞ, geçen yıl 599 milyon dolarlık, bir önceki yıl ise 540 milyon dolarlık ihracata imza attı.

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