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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 16:12
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    • 30.09.2020 16:12
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    Son dakika: Araç sahipleri dikkat! e 14 kuruş

    Sendikasından () alınan bilgiye göre, 'da ortalama 6,76 liradan satılan in 6,90 lira olacak.

    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren...

    in na bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş geldi.

    Sendikasından () alınan bilgiye göre, 'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak.

    Benzinin litresi 'da 6,71 liradan 6,85 liraya, 'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine 14 kuruş zam