Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş zam geldiğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.