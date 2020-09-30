Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş zam geldiğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
ABD PETROL STOKLARI 0.83 MİLYON VARİL DÜŞTÜ
ABD hampetrol stokları, 25 Eylül'de sona eren haftada 830,000 varil azaldı.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 1 milyon 610,000 varil yükseldi.
API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 1 milyon 620,000 bin varil artarken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 3 milyon 420,000 varil azaldı.
API verilerinin açıklanmasının ardından, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4.09 düşüşle 40.76 dolara ve Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.89 düşerek 38.99 dolara geriledi.
Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI
Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında azalmanın çok düşük düzeylerde kalmasının yanı sıra, koronavirüs vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalar getirilmesine yol açacağına yönelik endişeler nedeniyle düştü.
Altın fiyatları da, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden arasındaki başkanlık münazarasının ardından doların yukarı yönlü hareketiyle birlikte geriledi.
Vadeli işlemlerde, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.09 düşüşle 40.25 dolara, Ekim taslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.89 düşüşle 38.99 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.65 düşüşle 41.10 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.13 düşüşle 39.25 dolar,
- altın yüzde 0.50 düşüşle 1,888.03 dolar,
- gümüş yüzde 1.49 düşüşle 23.82 dolar,
- bakır yüzde 0.24 düşüşle 6,611.00 dolar,
- platin yüzde 1.41 düşüşle 874.39 dolar,
- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,318.33 dolar düzeyindeydi.