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    • 30.09.2020 23:58
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    • 30.09.2020 23:58
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    2 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! BİM'de sürpriz ürünler satışta olacak

    2 Ekim Cuma aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi duyuruldu. BİM'de bu hafta Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı, Tablet Mop Temizlik Seti, Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti, Hisar Optima Çelik Çaydanlık, Glass in Love Çelik Standlı Cam Sunum Tepsisi, Rakle 6’lı Altın Yaldızlı Su Bardağı, Glass in Love Borosilikat Cam Çaydanlık, Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap ve Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh ürünleri yer alıyor.

    BİM 2 Ekim aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    BİM 2 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi açıklandı. BİM'de cuma gününden itibaren Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh, Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı ve Glass in Love Borosilikat Cam Çaydanlık ön planda bulunuyor. İşte BİM 2 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı

    • 12 adet servis tabağı
    • 12 adet pasta tabağı
    • 12 adet kase
    • 12 adet çukur tabak
    • 1 adet çorbalık
    • 1 adet çorbalık kapağı
    • 1 adet büyük kayık tabak
    • 2 adet küçük kayık tabak
    • 1 adet tuzluk
    • 1 adet biberlik
    • 1 adet kürdanlık
    • 1 adet kürdanlık kapağı

    Hisar Optima
    30 Parça Miami Çatal Kaşık Bıçak Seti
    • 6 adet yemek çatalı
    • 6 adet yemek kaşığı

    Rakle
    Altın Yaldızlı Şerbet Seti
    • 1 adet şerbetlik + 6 adet bardak
    • Tüm cam ürünleri dekorlu ve yaldız rimli cam ürünleridir.

    Berlin
    3,5 L + 7 L İkili Düdüklü Tencere Seti
    • Her iki gövdeye uygun 1 adet düdüklü kapağı
    • Her iki gövdeye uyumlu 1 adet cam kapak

    Alpina
    Ahşap Gövde Mutfak Aletleri
    • Kepce, spatula, delikli kepçe, servis kaşığı, spaghetti kaşığı, kaşık

    Naturalove
    Bambu Standlı Porselen Baharatlık
    • Bambu stant
    • 3 adet porselen baharatlık

    Çift Kişilik Yün Yorgan
    • ~195x215 cm
    • Kumaş %100 pamuk

    Jakarlı Kadife Yüz Havlusu
    • ~50x90 cm
    • %100 pamuk

    Polosmart
    Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh
    • Dual 2.1A Hızlı Şarj
    • Akıllı Cihaz Tanıma

    Naturalove
    Mermer Desenli Banyo Seti
    • 1 adet sıvı sabunluk, 1 adet diş fırçalık, 1 adet sabunluk, 1 adet diş macunluk
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    Haberler Ekonomi BİM 2 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! BİM'de sürpriz ürünler satışta olacak