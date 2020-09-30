Pandemi döneminde Borsa İstanbul'da yabancı çıkışı yaşanırken, uzun yıllar Borsa İstanbul'un lokomotifliğini üstlenmiş bankacılık sektöründe ise bu dönemde risk iştahı azaldı.
İnfo Yatırım Genel Müdürü Mehmet Aşçıoğlu A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi.
Piyasayı aşağı yönde forse edecek bir şeyin kalmadığını vurgulayarak, "Yabancı fonlar sorgulamaya başladı. Fırsat arıyorlar" dedi.
Bütün dünyada pandemi dönemiyle finans sektöründe çok ciddi bozulmaların dikkat çektiğini ifade eden Aşçıoğlu, "Türk bankacılık sisteminde ise hala öz varlık rasyoları oldukça tatmin edici.
BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemelerle bozulmalara karşı tedbirler aldığını ve bankalarımızın finansal sistem içinde diğer bankalara karşın çok daha iyi durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz" dedi.
Yabancı portföylerin satacağı 5 birim varsa bunun 3.5-4 biriminin satıldığını bildiren Aşçıoğlu, "Sürekli satarak geldiler. Bundan sonrası için piyasayı aşağı yönde forse edecek bir şey kalmadı" diye konuştu.
PARA FIRSATI SEVER
Paranın fırsat sevdiğini ifade eden Aşçıoğlu, "Türkiye fırsatını kendini yaratıyor. Muhakkak bir noktada bankacılık sektörü başta olmak üzere ucuzlamış hisselere ve diğer varlıklara talep olacak" diye konuştu.
Türkiye'de satın almalar konusunda ciddi araştırma yapan yabancı fonlar olduğunu ifade eden Aşçıoğlu, "Fırsat arayışındalar. İşte orada bizim yatırımcılarımız için kendi ülkesinde yeni fırsat oluşacak.
Borsa dahil olmak üzere yatırımcının yatırım yapacağı paraya daha fazla kazanma imkanı doğacak" dedi.