Şekerbank

Emekli maaşını 3 yıl süreyle Şekerbank'tan alan emekliler 500-625 ve 750 TL şeklinde düzenlenen promosyon miktarlarından yararlanabiliyor. Ayrıca en az 2 adet otomatik ödeme vermesi halinde 150 TL, sahip oldukları kredi kartlarından 1000 TL işlem yapacak olan emeklilerde de 200 TL ek ödeme hakkı sunuluyor.

Yapı Kredi Bankası

Emeklilik paketi adı altında promosyon ödemesi yapan Yapı kredi, emekli maaşını 3 yıl süreyle banka üzerinden alan emeklilere 1500 TL 'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank, Fibabank, Ziraat, Vakıfbank Fibabank da diğer devlet bankaları gibi emekli maaşlarını bankasından alan emeklilere 500-625 ve 750 TL miktarında promosyon ödemesi yapıyor.