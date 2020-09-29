Korona virüs salgını sonrası toplumun birçok kesimine yapılan devlet yardımları, vatandaşların bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlamış bulunuyor. İlk olarak 2017 yılında ilk kez verilen promosyon ödemeleri, milyonlara 3 yılda bir ek kazanç oluyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Emeklilere promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon ödeyecek?
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.
Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleştirmiş olacak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Garanti BBVA'lı emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.
Şekerbank
Emekli maaşını 3 yıl süreyle Şekerbank'tan alan emekliler 500-625 ve 750 TL şeklinde düzenlenen promosyon miktarlarından yararlanabiliyor. Ayrıca en az 2 adet otomatik ödeme vermesi halinde 150 TL, sahip oldukları kredi kartlarından 1000 TL işlem yapacak olan emeklilerde de 200 TL ek ödeme hakkı sunuluyor.
Yapı Kredi Bankası
Emeklilik paketi adı altında promosyon ödemesi yapan Yapı kredi, emekli maaşını 3 yıl süreyle banka üzerinden alan emeklilere 1500 TL 'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Halkbank, Fibabank, Ziraat, Vakıfbank Fibabank da diğer devlet bankaları gibi emekli maaşlarını bankasından alan emeklilere 500-625 ve 750 TL miktarında promosyon ödemesi yapıyor.
ING Bank
Emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 750 TL 'ye varan miktarlarda promosyon ödemesi yapan ING Bank, ayrıca kredi kartları üzerinden 750 TL harcama yapan müşterilerine 50 TL ek ödeme yapacak.
İş Bankası
Promosyon ödemelerinde yüksek oranlar belirleyerek emeklisini sevindiren İş Bankası 750 TL den başlayan promosyon ödemesini maaş durumuna göre 875- 1000 TL civarına yükseltiyor.
Akbank
Emeklilere 3 yıl kalma şartıyla emekli promosyonu adı altında katkı sağlayan Akbank, alınan maaş miktarına göre 500-625 ve 750 TL 'ye varan ek ödeme yapıyor.
Denizbank
Kendi yakınlarını ve emekli arkadaşlarını Denizbank'a getiren müşterilerine ek 100 TL ödeme yapan Denizbank, emekli maaşını 3 yıl süreyle bankadan alan müşterilerine 675-850 ve 1000 TL ödeme yapıyor.
Promosyondan Yararlanma Şartları Nelerdir?
Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişikliği yapmadan 3 yıl boyunca bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek.