Borsada yatırım yapmak isteyen ya da yatırım için borsaya yeni gelen binlerce vatandaş, uzmanların önerilerine kulak kabartıyor. Yeni yatırımcılar özellikle hangi sektör ve hisseleri seçecekleri noktasında bilgi almak istiyor. Bu bilgileri sosyal medyadan ya da kulaktan dolma olarak alanlar paralarını kaybetme riski ile karşı karşıya. O yüzden doğru bilgileri uzmanlardan almak gerekiyor.
Para dergisine açıklamalarda bulunan Vakıf Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Müdürü Altan Aydın, 2020 yılında rekor bir yatırımcı talebi ile karşılaştıklarını belirtti. Altan Aydın, hisse seçimi konusunda tereddüt yaşayan yatırımcıları ise şu tavsiyelerde bulundu:
Öcelikle yatırımcılar hisse alımlarında kesinlikle profesyonel destek almalı.
Sosyal medya kullanımının ciddi oranda arttığı bu dönemde edinilen bilginin doğruluğu mutlaka araştırmalı.
Orta-uzun vadeli yatırım için risk algısına göre portföy ağırlıkları belirlemeli.
Bunun için de doğru yöntemler kullanılmalı.
Kısa vadeli alım-satımlar için ise kesinlikle piyasa yakından izlenmeli yada yatırım danışmanlığı/portföy yönetimi hizmeti alınmalı.
BORSAYA İVME GELİYOR
Para dergisine açıklamalarda bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı'ya göre borsaya ivme katacak gelişmeler şunlar:
Covid-19 salgınına yönelik başarılı bir aşı haberi küresel bazda tüm borsaları ve Borsa İstanbul'u olumlu etkileyebilir.
Doğu Akdeniz'deki gerilimde tansiyonun düşmesi jeopolitik riskimizi azaltır ve Borsa İstanbul'a ivme kazandırabilir.
Koronavirüsün olumsuz etkilerinin azalmaya başlayacağı 3. çeyrek bilançoları hisseleri yukarı yönlü destekleyerek endekse pozitif katkı yapabilir.