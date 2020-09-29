Borsada yatırım yapmak isteyen ya da yatırım için borsaya yeni gelen binlerce vatandaş, uzmanların önerilerine kulak kabartıyor. Yeni yatırımcılar özellikle hangi sektör ve hisseleri seçecekleri noktasında bilgi almak istiyor. Bu bilgileri sosyal medyadan ya da kulaktan dolma olarak alanlar paralarını kaybetme riski ile karşı karşıya. O yüzden doğru bilgileri uzmanlardan almak gerekiyor.