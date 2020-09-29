Parke haritasını çıkardı

Son 15 yıldır Türkiye'de kullanım oranı oldukça artan lamine ve laminat parkeler, bugün 1 milyar dolarlık hacme ulaşırken, renk tercihleri bölgeden bölgeye değişiyor. Son 5 yıldaki satış oranları ile Türkiye'nin parke renk haritasını ortaya çıkaran DesignFloor'un Genel Direktörü Fatih Aslan, şöyle konuştu:

"Örneğin; Akdeniz ve Ege bölgelerinde beyaz tonlardaki zemin kaplama ürünleri rağbet görürken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koyu tonlardaki ürün gruplarının ve parlak parke ürünlerine daha fazla ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Doğal ve nötr meşe tonları ise İç Anadolu ve Karadeniz'de daha fazla rağbet görüyor."