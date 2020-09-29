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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 Gazete
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    Parke haritasını çıkardı

    "Örneğin; Akdeniz ve Ege bölgelerinde beyaz tonlardaki zemin kaplama ürünleri rağbet görürken; Doğu ve 'da koyu tonlardaki ürün gruplarının ve parlak parke ürünlerine daha fazla ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Doğal ve nötr meşe tonları ise ve 'de daha fazla rağbet görüyor."

    Parke haritasını çıkardı

    Son 15 yıldır 'de kullanım oranı oldukça artan lamine ve laminat parkeler, bugün 1 milyar dolarlık hacme ulaşırken, renk tercihleri bölgeden bölgeye değişiyor. Son 5 yıldaki satış oranları ile Türkiye'nin parke renk haritasını ortaya çıkaran DesignFloor'un Genel Direktörü Fatih Aslan, şöyle konuştu:

    "Örneğin; Akdeniz ve Ege bölgelerinde beyaz tonlardaki zemin kaplama ürünleri rağbet görürken; Doğu ve 'da koyu tonlardaki ürün gruplarının ve parlak parke ürünlerine daha fazla ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Doğal ve nötr meşe tonları ise ve 'de daha fazla rağbet görüyor."

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