Kritik veri açıklandı! Bu ilde evi olanlar yaşadı! Kiralarda yüzde 26 artış!

İllere göre kira artışları ise farklılık gösteriyor. İşte hangi ilde ne kadar kira artışı yaşandı, hangi şehirlerde konut sahibi olanlar kiradan kazandı...
Hürriyet'te yer alan habere göre, 15. sırada Konya yer alıyor. Konya'da bu sene yıllık değişim oranı yüzde 7,06. Ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 8 TL olarak belirlenmiş durumda.
İstanbul ise 14. sırada. Kiraların yıllık değişim oranı yüzde 7,28'ken ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 16 TL olarak belirlenmiş durumda.
13. sırada Kayseri yer alıyor. Kayseri'de kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 6 TL. Yıllık değişim oranı ise yüzde 9,17.
12. sıradaki Hatay'da kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 7 TL ve yıllık değişim oranı yüzde 9,71 olarak belirlendi.
11. sıradaki il Bursa
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 10,87
10. sıradaki il Kocaeli
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,06
9. sıradaki il Manisa
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,75
8. sıradaki il İzmir
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,88
7. sıradaki il Mersin
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 13,91
6. sıradaki il Ankara
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 14,12
5. sıradaki il Adana
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 15,97
4. sıradaki il Diyarbakır
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 17,99
3. sıradaki il Şanlıurfa
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,74
2. sıradaki il Gaziantep
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 12 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,39
1. sıradaki il Antalya
Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL
Yıllık değişim oranı: Yüzde 26,02