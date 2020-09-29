Kritik veri açıklandı! Bu ilde evi olanlar yaşadı! Kiralarda yüzde 26 artış!

İllere göre kira artışları ise farklılık gösteriyor. İşte hangi ilde ne kadar kira artışı yaşandı, hangi şehirlerde konut sahibi olanlar kiradan kazandı...

Hürriyet'te yer alan habere göre, 15. sırada Konya yer alıyor. Konya'da bu sene yıllık değişim oranı yüzde 7,06. Ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 8 TL olarak belirlenmiş durumda.