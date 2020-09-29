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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 09:07
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    • 29.09.2020 09:07
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    Kritik veri açıklandı! Bu ilde evi olanlar yaşadı! Kiralarda yüzde 26 artış!

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sonrasında bazı illerde konut fiyatları tavan yaptı. ’de konut kiraları son bir yılda Türkiye genelinde yüzde 12 artarken bazı illerde bu artış yüzde 26’yı buldu. İşte illere göre kira artış oranları…

    İllere göre kira artışları ise farklılık gösteriyor. İşte hangi ilde ne kadar kira artışı yaşandı, hangi şehirlerde konut sahibi olanlar kiradan kazandı...

    Hürriyet'te yer alan habere göre, 15. sırada Konya yer alıyor. Konya'da bu sene yıllık değişim oranı yüzde 7,06. Ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 8 TL olarak belirlenmiş durumda.

    İstanbul ise 14. sırada. Kiraların yıllık değişim oranı yüzde 7,28'ken ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 16 TL olarak belirlenmiş durumda.

    13. sırada Kayseri yer alıyor. Kayseri'de kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 6 TL. Yıllık değişim oranı ise yüzde 9,17.

    12. sıradaki Hatay'da kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 7 TL ve yıllık değişim oranı yüzde 9,71 olarak belirlendi.

    11. sıradaki il Bursa

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 10,87

    10. sıradaki il Kocaeli

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,06




    9. sıradaki il Manisa

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,75

    8. sıradaki il İzmir

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,88

    7. sıradaki il Mersin

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 13,91

    6. sıradaki il Ankara

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 14,12

    5. sıradaki il Adana

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 15,97

    4. sıradaki il Diyarbakır

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 17,99

    3. sıradaki il Şanlıurfa

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,74

    2. sıradaki il Gaziantep

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 12 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,39

    1. sıradaki il Antalya

    Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL

    Yıllık değişim oranı: Yüzde 26,02
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