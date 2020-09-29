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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 Gazete
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    kalkanı

    Teşviklerde gençlerin ve kadınların ını öncelikleyen mekanizmalar oluşturulacak. Prim borcu olmayan işverenin çalıştırdığı işçiler için uygulanan 5 puanlık prim indirimi devam edecek.

    İstihdam kalkanı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı 2021- 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı, 'istihdam ve büyümeye' odaklanırken; hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleriyle kamu kurumlarının verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacak. Esnek ve yarı zamanlı çalışma gelir vergisi indirimiyle teşvik edilecek.

    Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan yasa teklifiyle gençlerin ayda 10 günden az çalışması durumunda uzun vadeli prim ödemeye gerek kalmadan, iş-meslek hastalığı sigortasıyla çalışmalarına imkan sağlanacak.

    HAZAL ATEŞ

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