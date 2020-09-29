Girişimciye çifte destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere sağladığı desteklerle iş fikirlerinin hayata geçmesini kolaylaştırıyor. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 365 bin, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 65 bin liraya kadar destek veriliyor. Bu desteklerden yararlanmak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de online kolaylığı sunuluyor.

NASIL ALINIYOR?

Girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sunulan eğitimler, e-Akademi ile internetten gerçekleştiriliyor. Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebiliyor. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabiliyor. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na uygun olarak geleneksel girişimci ve ileri girişimci eğitimleri olmak üzere 2 ayrı aşamada toplam 16 ders veriliyor. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturuluyor.

Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, girişimci adaylarınca bastırılıp kullanılabiliyor.

KADINLAR DAHA HIZLI

KOSGEB, girişimcilik eğitimi alanlarla bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre; geleneksel girişimcilik eğitimini alanların yüzde 64'ü, ileri girişimcilik eğitimi alanların ise yüzde 65'i 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını bildirdi. Eğitime katılanların 3'te 2'sinin erkek girişimci adayı olmasına rağmen, eğitimden sonra işletme kuran ve başvuru yaparak KOSGEB desteği alanlarda kadınların oranı yüzde 48 oldu.

YÜZDE 35'İ 24 YAŞ ALTINDA

Ankette, KOSGEB'in geleneksel girişimcilik eğitimini alanların yüzde 35'inin ve ileri girişimcilik eğitimini alanların yüzde 30'unun 15-24 grubundan oluştuğu görüldü. Girişimcilik eğitimi katılımcıları arasında lisans ve lisans üstü mezunlarının oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti.