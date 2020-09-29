Cüzdanınızdaki 50, 100 ve 200 TL'ye aman dikkat edin! Servet değerinde... Hemen ceplerinizi kontrol edin!

Paranın dünyanın en değerli kağıt parçası olduğu ve var olan her şeyin değerini belirleyen bir araç olduğu aşikardır. Yaşamak için paraya ihtiyacımız olduğu içtiğimiz suya kadar her şeyi parayla satın aldığımız bir dünyada yaşıyoruz. Para, ülkelerin merkez bankaları tarafından darphanelerde basılmaktadır. Bu bağlamda para basılırken çeşitli hatalar meydana gelebilmektedir. Ankara'da eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci (24), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '200' yerine '2' yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı.
200 TL'Yİ 250 BİNE SATIŞA ÇIKARTTI!
Ankara'da eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci (24), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '200' yerine '2' yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı.
Altındağ Ulus'ta bulunan eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci, müşterisinden aldığı 200 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Demirci, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '200' yazması gerekirken '2' yazdığını gördü. Daha sonra banknotu, para sayma makinesi ve para kalemiyle kontrol eden Demirci, banknotun sahte olmadığını belirledi. İnternette araştırma yapan Demirci, hatalı basım paraya koleksiyoncuların ilgisi olduğunu düşünerek, banknotu 250 bin liradan satışa çıkardı.
'200 LİRA 2 LİRA GİBİ GÖZÜKÜYORDU'
Demirci, parayı ilk gördüğünde iki sıfırın olmadığını fark ettiğini söyleyerek, "Araştırdığımda genelde parada bir sıfırı eksik hatalı basımlar yapıldığını öğrendim. 200 lira 2 lira gibi gözüküyordu. Hemen parayı makinadan ve kalemden geçirdim. Paranın gerçek olduğunu öğrendim. Bu şekilde hatalı basımlar genelde 50 liralık banknotlarda, birkaç tane de 100 lirada olduğunu gördüm. 200 lira için ilk hatalı basım benim elimdeki olduğunu biliyorum. İnternet üzerinden satışa çıkardım. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
100 TL'Yİ SATIŞA ÇIKARTTI!
Tanıdığı bir kişinin, 100 lirayı bozması için kendisine getirdiğini belirten Karakuş, "Tesadüfen tanıdığım bir kişi bana sahte olduğunu düşünerek getirdi sanırım. Ama ben de daha önce Karayolları Müdürlüğünde hesap işleriyle uğraştığım için paradan iyi anlarım. Paranın sahte olup olmadığını elimize aldığımızda anlıyorduk. Ben de bu parayı elime aldım, ayrıca bir test yaptım ve sahte olmadığını gördüm. Paralar sahte olduğu zaman renk vermez. Gerçek parayı beyaz bir kağıda sürttüğünüzde rengi çıkar. Bu parada da aynı yöntemi uyguladım ve renk verdi. Makineye de koydum. Hologramların tamamı var, hiçbir eksiği yok. Merkez Bankasının şeridi var. Sahte değil. Direk bankamatikten çıkarılmış para. Sahte olsa hiçbir bankamatik bunu kabul etmez. Bu para şu anda geçerli, piyasada kullanılabilir" diye konuştu.
"100 RAKAMINDA BİR SIFIR EKSİK"
Ön yüz sağ üst köşesindeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan elindeki 100 liranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hatalı basım yapılmış bir para olduğunu vurgulayan Karakuş, "Koleksiyoncuların özellikle arayıp da bulamadıkları paralardan birisi. Hatası, üzerindeki 100 rakamından birinde bir sıfır eksik; 10'u var, diğer sıfırı yok. Ayrıca, arkasında da seri numarasının üzerinde mürekkep lekesi mevcut. Atatürk resminin üzerinde de aynı mürekkep lekesinden var" ifadelerini kullandı.
"GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Hatalı basın 100 liranın iki gün önce tesadüfen eline geçtiğini, bilerek almadığını dile getiren Karakuş, "İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Bana getiren kişi, 100 liranın sıfırının olmadığını görünce sahte olduğunu zannediyordu herhalde. Parayı bozdurmak istedi, ben de bozdum. Ama tesadüfen bozdum, bilerek olmadı. Sonradan baktığımda da üzerinde bu hatalı basımı görünce dikkatimi çekti" ifadelerini kullandı.
"KOLEKSİYONCULAR İSTERLERSE SEVE SEVE GÖRÜŞÜRÜM"
Bu tür hatalı basım paraların, koleksiyonerler tarafından çok yüksek meblağlarla satıl alındığını bildiğini söyleyen Karakuş, kredi borçlarını ödeyebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, koleksiyonerlere çağrı yaptı.
Karakuş, "Koleksiyonculardan rağbet gösteren olursa parayı kendilerine takdim ederiz. Koleksiyoncular eğer değerlendirmek isterlerse ve bana ulaşırlarsa seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum. Hatalı basım 50 lira için 75 bin lira teklif ettiklerini duydum ama 100 lira için ne teklif edecekler, onu bilmiyorum. Bizim de bazı sıkıntılarımız var, emekli olduğumuz halde yine çalışıyoruz ama yine de sıkıntılarımız var. Öğrencilerimiz var, kredimiz var. Kredilerimizi yatırmak gerekiyor. O yüzden bana yardımcı olurlarsa sevinirim" dedi.
50 TL İLE ZENGİN OLABİLİR
Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu. Kaya, "ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm" dedi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya, ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü.
Kaya, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı.
Kaya, paradan elde edeceği gelirle yardıma muhtaç vatandaşlara destek vereceğini söyledi.
Doğan Kaya, "ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm.
Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.
Arkasında Fatma Aliye Hanım resminin yer aldığı banknotun 50 liralık banknotla da aynı renkte olduğunu gören Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.
Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Ülgül, 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı.
Ülgül, gazetecilere, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.
Pazarcılık yaptığını aktaran Ülgül, "Patates, soğan satarken bu para elimize geçti. Akşam eve geldiğimizde paraları sayarken, paranın sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden geçti. İnternette araştırma yaparken, basım hatası olan paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini öğrendim ve elimdeki parayı 70 bin liraya satışa çıkardım." ifadelerini kullandı.
SİVAS'TA 100 TL VAKASI
Sivas'ta yaşayan Ramazan İlbaşı (37), bir bankanın ATM'sinden çektiği 100 liranın baskı hatalı olduğunu fark etti. İlbaşı, üzerindeki 100 rakamlarından biri 10 şeklinde gözüken parayı kendisi ile irtibata geçen herhangi bir koleksiyoncuya verebileceğini söyledi.
Kentte bir butik bir otelin sahibi olan evli 1 çocuk Ramazan İlbaşı, bir bankanın ATM'sinden bir miktar para çekti. Ödeme yapacağı sırada sayarken içlerinde 100 liranın hatalı olduğunu fark etti. Paranın bir yüzündeki sağ üst köşede 100 yerine 10 rakamı olduğunu gören İlbaşı, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Bankamatikten parayı çektikten sonra 100 liranın hatalı olduğunu fark ettiğini söyleyen İlbaşı, "100 lirada bir sıfırın eksik olduğunu gördüm. Bakıldığında 10 lira yazıyormuş gibi duruyor. Dikkatimi çekti. Daha öncede de haberlerde böyle şeyler görüyordum. Eğer koleksiyoncular varsa benimle irtibata geçebilirler. İsteyen olursa bu hatalı parayı vereceğim" dedi.