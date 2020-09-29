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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 Gazete
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    4 kıtaya Türk porseleni

    , hem tasarladığı hem de ürettiği inovatif ürünleri tüm dünyadan müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye yapan Porland, pandemi döneminde yeni pazarlara ve işbirliklerine odaklandı.

    4 kıtaya Türk porseleni

    Porland, hem tasarladığı hem de ürettiği inovatif ürünleri tüm dünyadan müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye yapan , pandemi döneminde yeni pazarlara ve işbirliklerine odaklandı.

    Gastronomi alanında pazarından yüzde 8'lik pay alan şirket, son dönemde rotayı Afrika, Avusturalya ve ABD'ye çevirerek formülünü kendi geliştirdiği premium ürünlerini yeni pazarlara sunmayı planlıyor.

    Porland İhracat Direktörü Oğuz Uçar, " pazarına yeni işbirlikleri ile hızlı bir giriş yaptık. ve da radarımızda olan niş pazarlar arasında. Pandemi sürecinde Avrupa'da güçleşen ve yavaşlayan ticaret, 'da yeni yatırımlarla devam ediyor" şeklinde konuştu. Oğuz Uçar, üretim tesislerine ve yeni teknolojilere yatırıma hiç ara vermediklerini vurguladı.

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