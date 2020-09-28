Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.09.2020 16:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2020 16:03
    ABONE OL

    Ankara-Sivas hattında sona gelindi! 12 saatlik mesafe 2 saate düşecek!

    Koronavirüse rağmen çalışmalarına tam gaz devam edilen Ankara-Sivas hattında son aşamaya gelindi. Dev proje tamamlandığında Ankara-Sivas ulaşım mesafesi 2 saate düşecek.

    12 saatlik mesafe 2 saate düşecek!

    Ankara-Sivas Hattı () çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.

    Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi! 12 saatlik mesafe 2 saate düşecek!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri