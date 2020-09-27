Vatandaşlara sağlanan ve çok fazla bilinmeyen barınma yardımlarına ilişkin detayları takvim.com.tr olarak sizlerle paylaşıyoruz. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağladığı barınma yardımları ile vatandaşların daha sağlıklı evlerde yaşamalarını amaçlıyor. 2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler. Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 20.000 TL devlet desteği almış olacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
AİLE BAKANLIĞI'NIN BARINMA YARDIMLARI
Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağladığı barınma yardımları ile vatandaşların daha sağlıklı evlerde yaşamalarını amaçlıyor.
Bakanlığın alt gelir düzeyinde bulunan vatandaşlara sağladığı yardımların başında 'Ev Yapım Destekleri' geliyor. Aile Bakanlığı ikinci olarak ile 'Tadilat Yardım Parası' ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun dışında ev eşyası kötü olanlara 'Ev Eşyası Yardımı' sunuluyor.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
20.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE
Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 20.000 TL devlet desteği almış olacak.
BAKIM ONARIM DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
Aile Bakanlığı'nın tadilat, bakım onarım parası desteğinden faydalanacaklar için ilan edilen başvuru koşulları açıklaması şu şekilde;
"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"