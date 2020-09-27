Vatandaşlara sağlanan ve çok fazla bilinmeyen barınma yardımlarına ilişkin detayları takvim.com.tr olarak sizlerle paylaşıyoruz. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağladığı barınma yardımları ile vatandaşların daha sağlıklı evlerde yaşamalarını amaçlıyor. 2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler. Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 20.000 TL devlet desteği almış olacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de