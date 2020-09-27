1600 TL'ye kadar yardımlardan yararlanın hemen yararlanın... Bu ay anında alınabilecek!

BİLİNMEYEN SOSYAL YARDIMLAŞMA DESTEKLERİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal destek ödemelerinin bir kısmı kalıcı yardımlar olup sadece ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödenir. Bu ödemelerin bir bölümü ise geçici bir durumdan dolayı zorluk içerisinde bulunan vatandaşlara ödenir.

KAPIDA MAAŞ

Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.