1600 TL'ye kadar yardımlardan yararlanın hemen yararlanın... Bu ay anında alınabilecek!

Evde bakım maaşı ödemelerini almak için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilan edilen koşulların tamamının sağlanması gerekiyor. Evde Bakım Yardım Parası devlet tarafından engelli yakını olan ya da engelli olan bireylere 1519 TL yardım parası yapılırken, bu ay içerisinde (Temmuz) 1625 TL'ye yükseltildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal destek ödemelerinin bir kısmı kalıcı yardımlar olup sadece ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödenir. Bu ödemelerin bir bölümü ise geçici bir durumdan dolayı zorluk içerisinde bulunan vatandaşlara ödenir. Devlet, özellikle zor durumda olan, hasta, başkasının bakımına muhtaç, yoksul ya da kimsesi olmayan yaşlılara karşılıksız yardımda bulunuyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BİLİNMEYEN SOSYAL YARDIMLAŞMA DESTEKLERİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal destek ödemelerinin bir kısmı kalıcı yardımlar olup sadece ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödenir. Bu ödemelerin bir bölümü ise geçici bir durumdan dolayı zorluk içerisinde bulunan vatandaşlara ödenir.
KAPIDA MAAŞ
Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.
UCUZ KONUT
Emekli maaşı ve geliri aylık net 3200 lirayı geçmeyenler TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.
BEDAVA BAKIM
Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir gelir olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.
Evde Bakım Yardım Parası: Devlet tarafından engelli yakını olan ya da engelli olan bireylere 1519 TL yardım parası yapılırken, bu ay içerisinde (Temmuz) 1625 TL'ye yükseltildi.
637 TL AYLIK
Yaşlı ve maddi durumu kötü yaşlıya ayda bir 637 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için kişinin kendisi ve eşinin geliri toplamı 1215 lirayı aşmamalı.
AKRABAYA 1384 LİRA
Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1384 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması şart. Bayram ikramiyeleri hesaba dahil değil
ÜCRETSİZ SAĞLIK
Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Sadece '444 3 833' numaralı telefonu aramak yeterli.
Devletin verdiği Sosyal yardımlar
Diğer sosyal yardımlar ise, yine maddi olarak yetersiz olan vatandaşlara veriliyor. Asker aileleri başta olmak üzere, dul ve yetimlere de düzenli olarak yardım yapılmaktadır.Askerlere yapılan yardımlarda; durumu yetersiz olan asker ailelerine 2 ayda bir 550 TL para ödenirken; asker evliyse eşine ödenmektedir.Buna ek olarak devlet durumu yetersiz olan asker çocuklarına da aylık kişi başı 100 TL ödeme sağlamakta, öksüz yada yetim programında yer alan çocuklar için ise 2 ayda bir 200 TL ödemektedir.
Silikozis Hastalığı Para Yardımı
Silikozis hastalar da, düzenli olarak devletten aylık destek ödemesi almaktadırlar. 1160,50 TL ve 1.500 TL arasında değişen maaş desteğini alabilmek için, aşağıda yer alan kriterleri karşılamak gerekmektedir.Çalışamıyor hale geçmiş olmakHerhangi bir sosyal güvencesinin olmamasıHane içinde yaşayan kişilerin net gelirlerinin 701,32 TL'nin altında olmasıSilikozis hastalığına sahip olmakBu şartlara uygun kişiler gerekli belgeler ile başvurularını yapabilirler.
Silikozis aylığına nasıl başvurulur?
Silikozis aylığına başvuru yapmak için öncelikle kriterleri sağlamak, sonrasında ise hastalığa sahip olduğunuzu belgeleyen bir belgeye sahip olmanız gerekiyor. Sosyal yardım merkezlerinden yapabilir, maaşı dereceye göre alabilirsiniz.Hafif silikozis hastaları aylık 1.160 TLOrta silikozis hastaları aylık 1.326 TLAğır silikozis hastaları 1.500 TL aylık ödeme alıyor.