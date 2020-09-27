"Genç kardeşimizin yokluk içerisinde maket yapabilmesi beni de etkiledi açıkçası. Zaten video sosyal medyada da bayağı yayılmış. Zannedersem TİKA'dan 'BAYKAR'ı ziyaret etse, Türkiye'nin projelerini görse' şeklinde bir çağrıda bulunuldu. Biz de TEKNOFEST devam ediyor diye çok daha renkli bir etkinlik olarak buraya davet ettik. Kendisiyle burada görüşmekten mutlu oldum. BAYKAR'a da bekleriz inşallah. Burada ülkemizin hava araçlarını yapan diğer firmalar da var, TUSAŞ var, uçuş simülatörleri yapan HAVELSAN var, onları da ziyaret edecek. Kardeşimiz 17 yaşındaymış. Ben de bir anlamda o yaşlarımı hatırladığımı söyleyebilirim."