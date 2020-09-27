Eğer yaşı ve yılı dolmuş bir anne 2160 gün daha çalışması gerekirken borçlanma yaparsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bunun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik priminiz varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor.

Öte yandan engelli çocuğu olan anneler içinde erken emeklilik imkanı bulunuyor. O annelerin 2008 sonrası çalışmalarına 4'te 1 oranında prim ekleniyor ve yaştan düşülüyor.