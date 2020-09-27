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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 15:39
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    • 27.09.2020 15:39
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    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte için 2 formül! Erken emeklilik için 'nın açıkladığı koşullar neler?

    Milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan emeklilik hakkında dikkat çeken bir detay var. formülü arayanlara güzel haber geldi. Emekli olacak olan vatandaşlar için borçlanma hakkına dikkat edilmesi gerekiyor. Borçlanma hakkı ile prim borçları tamamlanabilir. Burada erkeklerin askerlik, kadınların ise doğum borçlanması yapma hakları bulunuyor. Takvim gazetesi ekonomi müdürü detayları anlattı.

    Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da sunuyor. Bunlardan en önemlileri ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanması.

    Burada kullandığımız 'borçlanma' tabiri aslında sizin gün satın almanız anlamında kullanılıyor. Belli miktar para ödeyerek askerlikte ve doğum sonrası geçen süreleri satın alarak sigortalı çalışmış gibi emeklilik hesabında kullanabiliyorsunuz.

    SİGORTADAN ÖNCE OLMALI
    Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yap/an birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarih o kadar gün geriye gidiyor.

    Dolayısıyla 1 yıl daha önce emekli imkanı doğuyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor.

    Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor. Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor. Bu konunun detaylarını bu köşede yazmıştık arzu eden okurlarımız yeniasir.com.tr adresinden bulabilir.

    ANNELİK BÜYÜK AVANTAJ
    Kadınlar için ise annelik erken emeklilik imkanı sunuyor. Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor.

    Sigorta olunduktan sonra doğun üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Bu kadar gün satın alınırken bu sürelerde çalışmamak ve doğan çocukların da yaşıyor olması gerekiyor.

    Eğer yaşı ve yılı dolmuş bir anne 2160 gün daha çalışması gerekirken borçlanma yaparsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bunun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik priminiz varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor.

    Öte yandan engelli çocuğu olan anneler içinde erken emeklilik imkanı bulunuyor. O annelerin 2008 sonrası çalışmalarına 4'te 1 oranında prim ekleniyor ve yaştan düşülüyor.
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    Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte erken emeklilik için 2 formül! Erken emeklilik için SGK'nın açıkladığı koşullar neler?
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