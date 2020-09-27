Borsa ve dolar yatırımcıya kazandırırken altın ve Euro kaybettirdi





EN ÇOK CEMTAŞ ARTTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 23,33 ile Cemtaş oldu. Onu yüzde 10,64 ile Şişecam, yüzde 10,43 ile Bursa Çimento izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 6,40 ile Halk GMYO, yüzde 6,25 ile Enka İnşaat, yüzde 5,45 ile Koza Altın şeklinde sıralandı.