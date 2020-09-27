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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 Gazete
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    Borsa ve dolar yatırımcıya kazandırırken altın ve Euro kaybettirdi

    Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve euro kaybettirdi. 24 ayar gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88 azalışla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 kayıpla 3 bin geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar yükselişle, euro ise düşüşle kapattı.



    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,10 kazançla 1.124,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.084,93 puanı, en yüksek 1.135,07 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,23 artışla 1.177,80 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,38 kazançla 1.657,16 puana yükseldi.



    EN ÇOK CEMTAŞ ARTTI
    Borsa     İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 23,33 ile Cemtaş oldu. Onu yüzde 10,64 ile Şişecam, yüzde 10,43 ile Bursa Çimento izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 6,40 ile Halk GMYO, yüzde 6,25 ile Enka İnşaat, yüzde 5,45 ile Koza Altın şeklinde sıralandı.



    Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 561 milyon lirayla Şişecam, 9 milyar 344 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 553 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.



    ALTIN KAYBETTİRDİ
    24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88 azalışla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 kayıpla 3 bin 23 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar yükselişle, euro ise düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,88'lik artışla 7,6410 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,99 azalışla 8,8760 lira oldu.
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