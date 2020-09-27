Borsa ve dolar yatırımcıya kazandırırken altın ve Euro kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,10 kazançla 1.124,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.084,93 puanı, en yüksek 1.135,07 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,23 artışla 1.177,80 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,38 kazançla 1.657,16 puana yükseldi.
EN ÇOK CEMTAŞ ARTTI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 23,33 ile Cemtaş oldu. Onu yüzde 10,64 ile Şişecam, yüzde 10,43 ile Bursa Çimento izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 6,40 ile Halk GMYO, yüzde 6,25 ile Enka İnşaat, yüzde 5,45 ile Koza Altın şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 561 milyon lirayla Şişecam, 9 milyar 344 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 553 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.
ALTIN KAYBETTİRDİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88 azalışla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 kayıpla 3 bin 23 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar yükselişle, euro ise düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,88'lik artışla 7,6410 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,99 azalışla 8,8760 lira oldu.