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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 Gazete
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    Öğrenciler gitti kiralar düştü

    Üniversitelerin açılmaması birçok şehirde kiraları da düşürdü. Özellikle üniversite çevresindeki konut kiraları bu mevsimde iki üç kat yükselirken bu yıl yarı yarıya indi.

    Öğrenciler gitti kiralar düştü
    Üniversitelerin açılmaması birçok şehirde kiraları da düşürdü. Özellikle üniversite çevresindeki konut kiraları bu mevsimde iki üç kat yükselirken bu yıl yarı yarıya indi. ve gibi büyük şehirlerin yanında , , gibi şehirlerde de üniversite çevrelerindeki konutların kiralarında düşüşler yaşanıyor.Daha önce 'da 3 bin liraya kadar çıkan öğrenci evlerinin kiraları 1.500 liraya kadar düştü. Anadolu'da ise 1.500 liraya kiralanın evler 800 liradan kiracı bekliyor.
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