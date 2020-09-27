Öğrenciler gitti kiralar düştü

Üniversitelerin açılmaması birçok şehirde kiraları da düşürdü. Özellikle üniversite çevresindeki konut kiraları bu mevsimde iki üç kat yükselirken bu yıl yarı yarıya indi. İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanında Eskişehir, Konya, Bursa gibi şehirlerde de üniversite çevrelerindeki konutların kiralarında düşüşler yaşanıyor.Daha önce İstanbul'da 3 bin liraya kadar çıkan öğrenci evlerinin kiraları 1.500 liraya kadar düştü. Anadolu'da ise 1.500 liraya kiralanın evler 800 liradan kiracı bekliyor.